Mánudagur 27.október 2025

Enski boltinn

Ekki gerst síðan Leicester varð meistari

90 Mínútur

Íþróttavikan: Edda Sif og Gunni Birgis gera upp þétta fréttaviku – Matti Villa fer yfir ákvörðun sína

433
433Sport

Fær traustið áfram þrátt fyrir hörmulega byrjun

Helgi Fannar Sigurðsson
Mánudaginn 27. október 2025 13:00

Nuno Espirito Santo.

Forráðamenn West Ham hafa samkvæmt fréttum ákveðið að standa með stjóranum Nuno Espirito Santo þrátt fyrir mjög slæma byrjun hans í starfi.

West Ham tapaði 2–1 fyrir Leeds á Elland Road á föstudagskvöldið og situr nú í 19. sæti ensku úrvalsdeildarinnar, fjórum stigum frá öruggu sæti. Tapið var það þriðja í röð undir stjórn Nuno, sem hefur enn ekki unnið leik með félaginu síðan hann tók við í september af Graham Potter.

Stjórn félagsins hefur þó ákveðið að sýna Portúgalanum þolinmæði og hefur ekki í hyggju að gera breytingar. Fær hann tækifæri til að snúa gengi liðsins við.

Nuno var áður látinn fara frá Nottingham Forest fyrr á tímabilinu eftir aðeins þrjá leiki og tók þá Ange Postecoglou við. Hann entist aðeins 39 daga í starfi áður en honum var sagt upp.

Því er einnig haldið fram að Nuno fái stuðning frá West Ham til að styrkja liðið í félagaskiptaglugganum í janúar.

