Mánudagur 27.október 2025

Barcelona leiðir kapphlaupið um táning en fær samkeppni frá Englandi

Íþróttavikan: Edda Sif og Gunni Birgis gera upp þétta fréttaviku – Matti Villa fer yfir ákvörðun sína

Helgi Fannar Sigurðsson
Mánudaginn 27. október 2025 16:30

Samkvæmt franska blaðinu L’Équipe eru Barcelona og Arsenal í baráttu um undirritun Lacine Megnan-Pave, 15 ára framherja sem hefur vakið mikla athygli með U19 ára liði Montpellier.

Megnan-Pave hefur þegar skorað tvö mörk í fimm leikjum í frönsku unglingadeildinni og hefur frammistaða hans vakið áhuga nokkurra stærstu félaga Evrópu.

Bæði Barcelona og Arsenal vilja tryggja sér leikmanninn sem fyrst í akademíu sína, en samkvæmt L’Équipe er talið að Barcelona hafi yfirhöndina um þessar mundir.

Arsenal ætlar þó ekki að gefast upp og mun gera allt til að skáka Börsungum.

