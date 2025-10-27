Allt á suðupunkti í Kaupmannahöfn: Krefjast þess að sjá meira af Íslendingnum – „Heiladauður fyrir að bíða svo lengi“

Stuðningsmenn danska stórveldisins FC Kaupmannahafnar eru margir hverjir ansi ósáttir við stöðu mála eins og er, en illa hefur gengið á leiktíðinni.
FCK hefur ekki unnið í fimm leikjum í röð í öllum keppnum og er nú átta stigum á eftir toppliði AGF í deildinni heima fyrir. Liðið gerði ósannfærandi markalaust jafntefli við Viborg á Parken í gær.
Hinn 17 ára gamli Viktor Bjarki Daðason, sem hefur komið sterkur inn í aðalliðið undanfarið og skoraði gegn Dortmund í Meistaradeildinni í síðustu viku, byrjaði á bekknum í gær og kom inn á í restina. Fjöldi stuðningsmanna kallar eftir því að hann fái traustið á þessum erfiðu tímum.
„Inn á með Daðason!“ sagði til að mynda í færslu Copenhagen Sundays, eins stærsta hlaðvarps sem fjallar um FCK í Danmörku.
Margir tóku í sama streng en aðrir dýpra í árinni. „Hann er heiladauður fyrir að bíða svo lengi með að setja Daðason inn,“ skrifaði einn stuðningsmaður um Jacob Neestrup, þjálfara FCK.
„Daðason gerði meira en Claesson á níu mínútum,“ sagði þá annar, en Viktor kom inn á fyrir Svíann.
