Sunnudagur 26.október 2025

Hættur í þjálfaranámi hjá Bayern – Beit eiginkonu sína, hrækti á hana blóði og kýldi hana

Íþróttavikan: Edda Sif og Gunni Birgis gera upp þétta fréttaviku – Matti Villa fer yfir ákvörðun sína

433
Staðfesta andlát ungs manns eftir skelfilegt slys

433
Sunnudaginn 26. október 2025 22:17

Antony Ylano, 20 ára sóknarmaður hjá Piaui, lést í bílslysi í heimabæ sínum Altos í Brasilíu á dögunum.

Samkvæmt brasilískum fjölmiðlum lenti Ylano á kú sem hafði gengið út á veginn þegar hann var á leið heim úr afmælisveislu föður síns. Lést leikmaðurinn á vettvangi.

Myndbandsupptökur frá öryggismyndavél sýna hvernig mótorhjól Ylano skall á dýrið áður en hann kastaðist af hjólinu. Lögreglan í Piaui hefur hafið rannsókn á orsök slyssins.

Ylano þótti mjög efnilegur á því svæði sem hann lék á í heimalandinu.

„Piaui Esporte Clube syrgir djúpt framherjann Antony Ylano, 20 ára, sem lést í slysi í Altos. Allar æfingar hafa verið felldar niður í dag til minningar um leikmanninn,“ segir í yfirlýsingu félags Ylano.

