Slot viðurkennir að hann finni ekki svarið – Lið vita nú um veikleika þeirra

Arne Slot, stjóri Liverpool, viðurkenndi eftir 3-2 tap liðsins gegn Brentford um helgina að frammistaðan hefði verið sú versta á hans tíma hjá félaginu.
Liverpool hefur nú tapað fjórum deildarleikjum í röð og Slot sagði að liðið hefði átt í miklum vandræðum gegn leikstíl Brentford.
„Já, þetta var líklega versta frammistaðan á minni tíð hér,“ sagði Slot.
„Við gerðum ekki einu sinni grunnatriðin rétt. Þegar við lentum 1-0 og 2-0 undir misstum við stjórn á leiknum. Brentford vann alla baráttu og seinni bolta, og við náðum ekki að svara.“
Brentford stýrði leiknum með löngum sendingum, föstum leikatriðum og miklum krafti, og mörk frá Dango Ouattara, Kevin Schade og Igor Thiago tryggðu þeim sigurinn. Mohamed Salah og Milos Kerkez skoruðu fyrir Liverpool, en það dugði ekki.
Slot sagði að önnur lið væru farin að sjá ákveðna veikleika í Liverpool. „Lið vita hvernig á að spila gegn okkur. beint, löng innköst, föst leikatriði. Við höfum ekki fundið lausn á því enn. Að fá mark á sig eftir fimm mínútur hjálpaði okkur ekki heldur.“