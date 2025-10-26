fbpx
Sunnudagur 26.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Mætti til vinnu níu dögum eftir að sonur hans lést í hræðilegu slysi

Íþróttavikan: Edda Sif og Gunni Birgis gera upp þétta fréttaviku – Matti Villa fer yfir ákvörðun sína

Segja að hræðsla muni kosta Íslendinga – „Fólk virðist vera sátt við að setja plástur á það“

Sunnudaginn 26. október 2025 10:30

Edda Sif Pálsdóttir og Gunnar Birgisson, íþróttafréttamenn á RÚV, voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni hér á 433.is þennan föstudaginn.

Viktor Bjarki Daðason, 17 ára gamall Framari, skoraði fyrir FC Kaupmannahöfn í Meistaradeildinni gegn Dortmund á dögunum. Þetta hratt af stað umræðu í þættinum um hvort Íslendingar þyrftu ekki að vera duglegri við að gefa ungum leikmönnum traustið í deildinni hér heima.

„FCK er miklu, miklu stærra en nokkuð á Íslandi, og þeir eru svo óhræddir við að henda mönnum út í djúpu laugina. Við erum ragir við það og bitnar það ekki bara á okkur til lengri tíma?“ sagði Helgi.

„Jú, en fólk virðist vera sátt við að setja plástur á það með Íslandsmeistaratitlum eða bikarmeistaratitlum, þá flýtur allt. KA-lið verður bikarmeistari í fyrra með meðalaldur sem er örugglega norðan við 30 ár. Sama með Víking og Breiðablik undanfarin ár, þetta er í kringum 30 ára meðalaldur. Þetta þekkist hvergi í deildum á Norðurlöndum sem við viljum vera að bera okkur saman við, því miður,“ sagði Gunnar þá og hélt áfram.

„Þvert á móti erum við að sjá lækkandi meðalaldur annars staðar. Við erum að sjá 18 ára gamlan strák skora fyrir Chelsea í vikunni, 17 ára strák fyrir Bayern Munchen. Það kom strákur fæddur seint árið 2009 inn á fyrir Arsenal í ensku úrvalsdeildinni. Ef það er vilji er þetta hægt. En svo er spurning hvort þú sért til í að spila á ungum leikmönnum á kostnað mögulega úrslita og árangurs.“

Nánar í spilaranum.

