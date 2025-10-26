Mætti til vinnu níu dögum eftir að sonur hans lést í hræðilegu slysi

Stuart Pearce sást opinberlega í fyrsta sinn síðan sonur hans, Harley, lést 21 árs gamall í slysi.
Fyrrverandi landsliðsmaður Englands tók sér stöðu sem sérfræðingur í beina útsendingu á talkSPORT á laugardagskvöld þegar Brentford og Liverpool mættust í London.
Pearce, 63 ára, sneri aftur til vinnu aðeins níu dögum eftir að sonur hans lést í hörmulegu slysi þegar hann missti stjórn á dráttarvél á sveitavegi um 50 mílur frá heimili fjölskyldunnar í Wiltshire. Harley rak eigið landbúnaðarfyrirtæki.
Pearce ákvað að ræða ekki atburðina í útsendingunni og einbeitti sér að leiknum ásamt lýsandanum Jim Proudfoot og þáttarstjórnandanum Reshmin Chowdhury.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem Pearce ákveður að snúa fljótt aftur til vinnu eftir erfiðan atburð. Fyrr á árinu mætti hann aftur í útsendingar á talkSPORT innan við þremur vikum eftir að hafa fengið heilsufarslegt áfall um borð í flugi til Las Vegas, sem neyddist til að nauðlenda.
Stuðningsmenn og kollegar hafa hrósað honum fyrir styrk og fagmennsku, en jafnframt sent fjölskyldu hans dýpstu samúðarkveðjur á þessum erfiðu tímum.