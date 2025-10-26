Hættur í þjálfaranámi hjá Bayern – Beit eiginkonu sína, hrækti á hana blóði og kýldi hana

Jerome Boateng, fyrrum varnarmaður Bayern München og einn sigursælasti leikmaður félagsins á síðustu árum, hefur hætt við þjálfaranámskeið sitt hjá félaginu eftir harða gagnrýni stuðningsmanna vegna dómsmáls hans fyrir heimilisofbeldi.
Boateng, 37 ára, vann alla helstu titla á sínum tíu árum hjá Bayern frá 2011 til 2021, en utan vallar hefur hann verið umdeildur síðan.
Á síðasta ári var hann dæmdur fyrir líkamsárás gegn móður tvíburadætra sinna árið 2018 og fékk skilorðsbundna sekt upp á rúmlega 168 þúsund pund.
Þrátt fyrir það tilkynnti Bayern 17. október að Boateng fengi tækifæri til að hefja þjálfaranám innan félagsins og starfa við hlið Vincents Kompany, sem hann lék með hjá Manchester City. Félagið taldi það hluta af endurhæfingarferli hans.
En viðbrögð stuðningsmanna voru hörð og greinileg. Daginn eftir birtu Bayern-aðdáendur stóran borða í 2-1 sigri á Borussia Dortmund þar sem stóð: „Sá sem gefur gerandanum pláss, ber ábyrgð. Boateng, farðu!“
Kraftmikil mótmælin leiddu til þess að Boateng hætti strax við þátttöku sína í verkefninu. Bayern hefur ekki gefið frekari skýringar á málinu.
Boateng var dæmdur sekur fyrir að hafa bitið fyrrum eiginkonu sína. Boateng var einnig dæmdur sekur fyrir að hafa hrækt á hana blóði og kýlt hana í magan.