Ætla að opna veskið í janúar til að bjarga sér frá falli

West Ham ætlar að styðja Nuno Espírito Santo í janúarglugganum í von um að snúa gengi liðsins við og komast úr fallbaráttunni.
Forráðamenn félagsins hyggjast ekki fylgja fordæmi Nottingham Forest og reka sinn annan þjálfara á tímabilinu þrátt fyrir 2-1 tap gegn Leeds á föstudagskvöld.
Nuno var ráðinn í síðasta mánuði eftir að Graham Potter var látinn fara, en Portúgalinn hafði sjálfur verið rekinn frá Forest aðeins eftir þrjá leiki fyrr á tímabilinu. Stjórn West Ham vill þó halda ró sinni og trúir því að Nuno geti náð liðið úr erfiðri stöðu.
West Ham hefur aðeins fengið eitt stig úr fjórum leikjum undir stjórn Nuno og töpin gegn Brentford og Leeds með aðeins fimm daga millibili hafa verið þau mest svekkjandi til þessa.
Á meðan hefur Forest nú þegar skipt um þjálfara tvisvar á tímabilinu. Eftir að Nuno var látinn fara tók Ange Postecoglou við, en hann var svo rekinn og Sean Dyche ráðinn í kjölfarið. Dyche fékk frábæra byrjun og vann Porto í Evrópudeildinni í sínum fyrsta leik á City Ground.
West Ham vonast nú til að styrkingar í janúar geti hjálpað liðinu að komast af botninum og snúa blaðinu við.