Laugardagur 25.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Fyrrum enskur landsliðsmaður æfir hjá Frank Lampard – Vona að hann skrifi undir

Íþróttavikan: Edda Sif og Gunni Birgis gera upp þétta fréttaviku – Matti Villa fer yfir ákvörðun sína

Veltir því fyrir sér hvort Liverpool fari að íhuga alvarlega að selja Salah

Hörður Snævar Jónsson
Laugardaginn 25. október 2025 17:30

Fyrrverandi leikmaður Watford, Troy Deeney, telur að umræðan um framtíð Mohamed Salah hjá Liverpool sé rétt að hefjast, þrátt fyrir að hinn egypski framherji sé enn að brjóta met og skrifa sögu félagsins.

„Mo Salah er frábær leikmaður. Hann er aðeins tveimur mörkum frá því að ná 250 mörkum fyrir Liverpool, sem er ótrúlegt,“ sagði Deeney.

„En við erum að komast á það stig þar sem umræðan, rétt eða röng, verður: Er tíminn að koma þar sem hann verður að víkja?“

Deeney dró upp samanburð við tímann þegar fólk fór að velta fyrir sér hvort Steven Gerrard væri orðinn of gamall. „Við erum að tala um Gerrard, mögulega besta leikmann Liverpool frá upphafi. Salah er í þeim hópi. Ef hann spilar aldrei aftur fyrir Liverpool, verður hann samt goðsögn.“

Hann segir þó að viss atriði í leik Salah séu farin að valda áhyggjum: „Sjálfhverfa hans er farin að sjást meira en áður. Hann er fyrst og fremst markaskorari, ekki liðsmaður og það gæti orðið vandamál í nýju Liverpool-liði Arne Slot.“

Deeney segir að Slot vilji byggja lið þar sem fleiri deila ábyrgð og færum. „Það er ekki lengur bara hægri kanturinn þar sem Salah og Trent Alexander-Arnold stjórna öllu. Við erum að fjarlægjast það. Hann þarf að aðlagast eða það verður spurt: Hvenær er rétti tíminn að segja takk fyrir okkur?“

