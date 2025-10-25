Var fyrir tíu árum sem Arteta taldi að þetta myndi skipta miklu máli – Arsenal bestir á Englandi í þessu í dag

Mikel Arteta segir að árangur Arsenal í föstum leikatriðum sé ekki tilviljun, heldur niðurstaða tíu ára vinnu sem hófst þegar hann enn var leikmaður hjá félaginu.
Frá upphafi tímabilsins 2023/24 hefur Arsenal skorað 43 mörk úr föstum leikatriðum í úrvalsdeildinni, tíu fleiri en næsta lið á listanum, Everton (33).
Á þessu tímabili einu hafa þeir skorað 10 slík mörk í 12 leikjum í öllum keppnum, með hjálp sérfræðingsins Nicolas Jover, sem kom til félagsins árið 2021.
Arteta lagði skóna á hilluna sumarið 2016 eftir að hafa lokið síðasta tímabilinu sínu með Arsenal, en viðurkennir að hann hafi þá þegar áttað sig á því að föst leikatriði myndu verða sífellt stærri þáttur í nútíma fótbolta þegar hann var að taka þjálfarapróf.
Fyrir leikinn gegn Crystal Palace um helgina sagði Arteta: „Fyrir tíu árum sagði ég að þetta væri gríðarlega mikilvægt. Ég byrjaði að móta hugmynd og reyndi að þróa aðferð og finna besta fólkið til að vinna með mér.“
Arteta segir að dvölin hjá Manchester City, þar sem hann var aðstoðarþjálfari Pep Guardiola, hafi styrkt þessa sýn. „Ég fór til City til að vinna með besta þjálfara heims og sá strax hvar við gætum bætt okkur. Á einhverjum tímapunkti var ég sjálfur að vinna með föst leikatriði, en ég var ekki sá besti í heiminum til þess. Það var ljóst að við þyrftum sérfræðing.“
Sú ákvörðun að ráða Jover hefur reynst gríðarlega árangursrík, og Arsenal áfram meðal hættulegustu liða Evrópu í föstum leikatriðum.