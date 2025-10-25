Hefur ekki spilað fyrir Tottenham í tæpt ár vegna meiðsla – Er samt valinn í landsliðið

Radu Drăgușin, varnarmaður Tottenham Hotspur sem hefur verið frá vegna meiðsla í níu mánuði, hefur verið valinn í landslið Rúmeníu fyrir mikilvæga leiki í nóvember.
Drăgușin hefur ekki spilað síðan í janúar þegar hann sleit krossbandi í hné í Evrópudeildarleik gegn Elfsborg, en hann er að ná bata.
Á sama tíma er varnarmaðurinn Cristian Romero ekki tilbúinn vegna meiðsla og spilar ekki gegn Everton um helgina.
Þjálfarinn Thomas Frank tekur gleðilega í að Drăgușin byrji að nálgast endurkomu en hefur verið varkár að hraða ekki bataferlinu.
Í síðasta mánuði greip læknateymi félagsins inn þegar hinn þekkti Rúmenski þjálfari Mircea Lucescu reyndi að kalla Drăgușin til liðsins þrátt fyrir að hann væri ekki leikfær.