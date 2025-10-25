Fagnaði fertugsafmælinu í Dubai

Coleen Rooney deildi glaðlegri mynd af sér og eiginmanni sínum, Wayne Rooney, þar sem fyrrum stjarna Manchester United fagnaði 40 ára afmæli sínu í Dubai.
Wayne fékk virkilega hetjumóttöku frá ungum knattspyrnuiðkendum er hann hélt upp á afmælið í Miðausturlöndum.
Fyrrum landsliðsmaðurinn fór á Jumeirah Beach hótelið í Dubai til að hitta framtíðarleikmenn á lúxus fótboltabúðum. Rooney var þar ásamt Rio Ferdinand, en þeir eyddu tíma með börnum og unglingum á Football Escapes-búðunum, sem geta kostað allt að 13 þúsund pund fyrir fimm daga dvöl.
Hitinn á föstudeginum fór í yfir 35 gráður, en Rooney virtist í frábæru skapi þegar pappírsskraut rigndi yfir hann.
Ferdinand sá einnig um eftirminnilega uppákomu þar sem hann birtist skyndilega út úr risastórum fótbolta til að koma vini sínum á óvart á merkum degi.
Coleen, sem hefur staðið við hlið Rooney frá unglingsárum þeirra í Liverpool, birti mynd af þeim saman og óskaði honum til hamingju með afmælið með hlýjum skilaboðum.