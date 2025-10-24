Vongóður um að tveir leikmenn sem meiddust aðeins gegn Liverpool verði með um helgina

Rúben Amorim, knattspyrnustjóri Manchester United, segist bjartsýnn á að bæði Harry Maguire og Mason Mount verði leikfærir gegn Brighton á Old Trafford á laugardag, þrátt fyrir að þeir hafi fengið högg í sigri United á Liverpool um síðustu helgi.
Lisandro Martínez er eini leikmaðurinn sem er líklegur til að vera frá vegna meiðsla, en argentínski varnarmaðurinn er sagður nálægt endurkomu eftir að hafa aukið álag í æfingum.
„Liðið er í góðu standi,“ sagði Amorim á fréttamannafundi á Carrington á föstudag.
„Við höfum nokkrar efasemdir. Maguire og Mount fengu högg í vikunni, en ekkert alvarlegt. Við munum meta stöðuna á morgun. Licha verður ekki með, en hinir eru klárir í leik.“
Maguire, sem skoraði sigurmarkið seint á Anfield, stendur einnig frammi fyrir samningsóvissu. Samningur hans rennur út næsta sumar og frá 1. janúar má hann ræða við erlend félög um frjáls félagsskipti.
United þarf því að ákveða á næstu vikum hvort félagið bjóði varnarmanninum nýjan samning eða missa hann án endurgjalds.