Vongóður um að tveir leikmenn sem meiddust aðeins gegn Liverpool verði með um helgina

Föstudagur 24.október 2025

Föstudaginn 24. október 2025 17:00

Rúben Amorim, knattspyrnustjóri Manchester United, segist bjartsýnn á að bæði Harry Maguire og Mason Mount verði leikfærir gegn Brighton á Old Trafford á laugardag, þrátt fyrir að þeir hafi fengið högg í sigri United á Liverpool um síðustu helgi.

Lisandro Martínez er eini leikmaðurinn sem er líklegur til að vera frá vegna meiðsla, en argentínski varnarmaðurinn er sagður nálægt endurkomu eftir að hafa aukið álag í æfingum.

„Liðið er í góðu standi,“ sagði Amorim á fréttamannafundi á Carrington á föstudag.

„Við höfum nokkrar efasemdir. Maguire og Mount fengu högg í vikunni, en ekkert alvarlegt. Við munum meta stöðuna á morgun. Licha verður ekki með, en hinir eru klárir í leik.“

Maguire, sem skoraði sigurmarkið seint á Anfield, stendur einnig frammi fyrir samningsóvissu. Samningur hans rennur út næsta sumar og frá 1. janúar má hann ræða við erlend félög um frjáls félagsskipti.

United þarf því að ákveða á næstu vikum hvort félagið bjóði varnarmanninum nýjan samning eða missa hann án endurgjalds.

