Föstudagur 24.október 2025

Amorim tjáir sig um framtíð Maguire

90 Mínútur

Íþróttavikan: Edda Sif og Gunni Birgis gera upp þétta fréttaviku – Matti Villa fer yfir ákvörðun sína

433
433Sport

Vestri ekki skorað eða fengið stig með Sigurð á flautunni í sumar – KR sótt átta stig í sumar með hann sem dómara

433
Föstudaginn 24. október 2025 15:00

Sigurður Hjörtur Þrastarson

Sigurður Hjörtur Þrastarson mun dæma leik Vestra og KR á morgun, örlög liðanna ráðast þar en bæði lið gætu fallið á Ísafirði á morgun.

Sigurður hefur dæmt sex leiki hjá KR í sumar og þar hefur KR sótt sér átta stig.

KR vann sigra á ÍBV og Fram með Sigurð Hjört sem dómara en tapaði illa gegn Val og tapaði gegn Aftureldingu á útivelli.

Liðið gerði 2-2 jafntefli við FH með Sigurð á flautunni og 2-2 jafntefli við Aftureldingu á dögunum, þar fékk Magnús Már Einarsson þjálfari Aftureldingar rautt spjald.

Sigurður hefur dæmt tvo leiki hjá Vestra í sumar, bæði gegn Víkingi og Breiðablik en báðir leikir töpuðust 1-0 hjá Vestra.

Bæði lið falla ef leikurinn á morgun endar með jafntefli og Afturelding vinnur gegn ÍA.

