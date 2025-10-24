Sjáðu inn á heimili Erling Haaland – Ný tegund af rauðu ljósi, eldhúsið og kaupir mjólk beint af býli

Erling Haaland hefur opnað fyrir stuðningsmönnum glugga inn í líf sitt í lúxusheimili sínu í Cheshire og margir telja að lífsstíllinn þar sé stór hluti af því hversu óstöðvandi hann er á vellinum.
Það kemur í ljós að stjörnu framherjinn hjá Manchester City er afar upptekinn af mataræði, líkamsrækt og endurheimt og húsið hans er hannað í kringum það.
Haaland býr í sex herbergja sveitasetri ásamt eiginkonu sinni, Isabel Haugseng Johansen, og syni þeirra sem fæddist í desember.
Miðpunktur heimilisins er stórt, bjart og glæsilegt eldhús með risastóru eyjunni þar sem Haaland undirbýr og borðar máltíðir sínar , sem hann segir hjálpa sér að „éta“ andstæðingana á vellinum.
Í myndbandi sem markar opnun nýs YouTube-rásar hans sýnir hann heimilið og hvernig daglegt líf hans snýst mikið um eldhúsið. „Ég elska mat. Ég lifi til að borða mat. Sama hvað gerist á daginn, þetta er minn uppáhalds tími,“ segir hann.
Eldhúsið er fullbúið með fjórum ofnum, marmaraborði, stórum geymsluskápum, plöntum og hágæða skurðarbrettum.
En sérviskan endar ekki þar. Haaland er einnig með sérstakt „rauðljósa-endurheimtarrými“ á heimilinu.
Meðferðin notar lága styrkleika rauðs og innrauðs ljóss til að hraða frumubata, minnka bólgur og bæta húð.
„Við fáum mikið af rauðu ljósi frá sólinni,“ segir hann. „En núna fáum við ekki mikla sól úti, þannig að ég nota þetta til að fá ljósið á bakið og líkamann.“
Haaland segir einnig að honum líki vel við veðrið í Manchester, jafnvel betur en heima í Bryne í Noregi. „Það er fullkomið fyrir mig,“ segir hann
Sú nákvæmnisvinna sem liggur að baki lífstíl hans skýrir kannski hvers vegna hann er áfram einn hættulegasti sóknarmaður heims.