Ráðskona og öryggisvörður handtekin – Lögreglan setti upp gildru og náði þeim þannig

Tveir einstaklingar hafa verið handteknir, þar á meðal ráðskona Iker Casillas, grunaðir um að hafa stolið fimm lúxusúrum að andvirði um 175 þúsund punda úr heimili fyrrum markvarðar Real Madrid í Madrid.
Samkvæmt spænskum fjölmiðlum er ráðskonan sögð hafa reynt að svíkja Casillas með því að skipta út upprunalegu úrunum fyrir ódýr eftirlíkingar í þeirri von að hann myndi ekki taka eftir því.
Hinn handtekni einstaklingurinn starfaði sem öryggisvörður í lokuðu og vel vörðu hverfi þar sem Casillas býr.
Casillas áttaði sig á svindlinu og hafði strax samband við lögreglu. Lögreglan setti upp gildru og handtók ráðskonuna þegar hún féll fyrir gildrunni, samkvæmt fréttum.
Í frægum sjónvarpsþætti Telecinco, El Programa de Ana Rosa, kom fram á föstudag:
„Lögreglan hefur þegar sett hina grunuðu til dómstóla. Ætlunin var að selja úrin í hlutum til að græða á þeim.“
Heimildir segja að Casillas sé mjög brugðið. „Hann treysti þessum tveimur einstaklingum sem störfuðu inni á heimili hans og er í áfalli yfir því að svona hafi getað gerst.“
Casillas, sem er einn sigursælasti markvörður spænskrar knattspyrnusögu, vann bæði HM og EM með Spáni og fjölmarga titla með Real Madrid, þar á meðal Meistaradeildina þrisvar. Hann hefur því lengi verið í sviðsljósinu en málið hefur vakið mikla athygli á Spáni.