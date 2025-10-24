Mögulegt högg í maga Liverpool – Umboðsmenn Guehi á fundi með Bayern í vikunni

Fulltrúar Marc Guehi, varnarmanns Crystal Palace, hafa átt fund með forsvarsmönnum Bayern München um möguleg félagsskipti, samkvæmt fréttum í Þýskalandi.
Hinn 25 ára gamli fyrirliði Palace var nálægt því að ganga í raðir Liverpool í sumar, en formaður félagsins, Steve Parish, stöðvaði viðskiptin á síðustu stundu.
Síðan þá hafa sögusagnir um brottför Guehi verið á kreiki, og í vikunni staðfesti þjálfarinn Oliver Glasner að enski landsliðsmaðurinn hygðist ekki skrifa undir nýjan samning við félagið.
Það þýðir að Guehi getur samið við önnur félög í janúar, og samkvæmt miðlum í Þýskalandi eru þýsku meistararnir Bayern München fremst í röðinni til að tryggja sér undirskrift hans.
Blaðamaðurinn Florian Plettenberg greinir frá því að umboðsmenn varnarmannsins hafi hist með fulltrúum Bayern í vikunni til að ræða mögulegan samning.
Bayern eru sagðir leita að miðverði og gætu jafnvel selt einn til að búa til pláss fyrir Guehi.
Liverpool og Real Madrid fylgjast einnig grannt með stöðu Guehi, og gæti Arne Slot reynt að fá Englendinginn í janúar til að styrkja vörn sína.