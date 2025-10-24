Einn besti varnarmaður í heimi var nálægt því að hætta í fótbolta

fbpx
Hörður Snævar Jónsson
Föstudaginn 24. október 2025 07:00

Joško Gvardiol, sem varð næstdýrasti varnarmaður sögunnar þegar hann gekk til liðs við Manchester City fyrir 77 milljónir punda, hefur opinberað að hann hafi eitt sinn verið nálægt því að hætta í fótbolta, því leikurinn gerði hann einfaldlega ekki hamingjusaman.

Króatinn gekk til liðs við City frá RB Leipzig sumarið 2023 og varð þar með aðeins ódýrari en Harry Maguire, sem Manchester United keypti frá Leicester fyrir 80 milljónir punda árið 2019.

Í viðtali við BBC Sport sagði Gvardiol að hann hafi átt erfitt uppdráttar sem ungur leikmaður hjá uppeldisfélaginu Dinamo Zagreb. Hann hóf feril sinn í yngri flokkum félagsins árið 2010 en átti í erfiðleikum með að fá spilatíma þegar hann færðist upp um aldursflokka.

„Ég var að hugsa um að hætta,“ sagði hann.

„Ég elska körfubolta líka og var ekki lengur viss um að fótbolti væri fyrir mig. Þegar þú ferð á æfingar og finnur enga gleði lengur, þá byrjarðu að spyrja þig hvort þetta sé þess virði. Allir vinir mínir voru að spila körfubolta, og ég var bara að leita að einhverju sem gæti gert mig hamingjusamari.“

En Gvardiol, sem er nú 23 ára, ákvað að halda áfram og fékk sitt tækifæri með aðalliði Dinamo Zagreb árið 2019. Þar spilaði hann tvö tímabil og vann bæði króatíska ofurbikarinn og deildarbikarinn áður en hann hélt út í Evrópu – fyrst til Leipzig og síðar í enska úrvalsdeildarmeistarana.

