Telur að draumurinn sé úr sögunni þar sem hann fær hvergi tækifæri

Fimmtudagur 23.október 2025

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 23. október 2025 09:30

John Terry viðurkennir að draumur hans um að stjórna Chelsea sé líklega úti eftir að hafa fengið litla sem enga möguleika í þjálfunarheiminum.

Terry, sem er 44 ára, átti stórbrotinn feril hjá Chelsea og enska landsliðinu þar sem hann vann alls 17 titla áður en hann lauk leik á ferli sínum hjá Aston Villa. Eftir að hann lagði skóna á hilluna tók hann við hlutverki aðstoðarmanns Dean Smith hjá Villa og hjálpaði liðinu upp í úrvalsdeildina.

Hann yfirgaf félagið sumarið 2021 og margir töldu að næsta skref væri að taka við sínu eigin liði, en tilboð frá liðum sem hann var orðaður við, þar á meðal Newcastle urðu aldrei að veruleika.

Á sama tíma hafa fyrrverandi liðsfélagar hans á borð við Frank Lampard, Steven Gerrard og Wayne Rooney fengið mörg tækifæri í stjórastörfum. Það veldur Terry miklum vonbrigðum, sérstaklega þar sem endanlegur draumur hans hefur alltaf verið að taka við Chelsea.

„Ég er ekki viss um að það gerist nokkurn tímann,“ sagði hann í viðtali.

„Þetta er síðasti stóri draumur minn hjá félaginu. Ég hef gert allt annað með Chelsea, það eina sem vantar er að vera stjóri liðsins.“

Terry segir að hann hafi lagt sig fram við að læra þjálfunina og sé viss um að hann gæti orðið góður aðalþjálfari. „Ég veit að ég gæti gert þetta vel, en þegar fólk segir að mér skorti reynslu, þá er það erfitt að sætta sig við.“

