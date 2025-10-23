Kalt andrúmsloft á tökustað eftir að sögur um kokkálun frá hinni umdeildu Wöndu

Argentínskir fjölmiðlar greina frá því að Wanda Nara hafi sent Enzo Fernández daðursleg skilaboð sem hafi valdið nokkru uppnámi í heimalandinu.
Wanda, 38 ára sem er fyrrverandi eiginkona Mauro Icardi, stýrir vinsæla sjónvarpsþættinum Celebrity MasterChef í Argentínu. Þar tekur nú kærasta Fernández, Valentina Cervantes, 25 ára, þátt, sem gerir málið enn vandræðalegra.
Samkvæmt argentínska miðlinum La Nación hefur verið nokkur spenna milli Wandu og Valentinu, og ástæða þess sé skilaboð sem Wanda hafi sent leikmanni Chelsea. Blaðamaðurinn Santiago Sposato greinir frá því að skilaboðin hafi verið einföld.
„Ég sá þig í hverfinu, skrifaðu mér ef þú vilt.“
Fernández á hins vegar ekki að hafa svarað, heldur strax sýnt kærustunni skilaboðin sem hafi reitt Wöndu til reiði.
Valentina hefur síðan sjálf brugðist við fréttunum og hafnað því að um raunveruleg samskipti hafi verið að ræða. „Já, ég sá þetta. En eins og ég veit best, hef ég ekki séð nein skilaboð. Nei, Enzo hefur aldrei talað við mig um neitt slíkt,“ sagði hún í viðtali.
Hún bætti við að hún hafi fyrst frétt af sögunni í gegnum fjölskyldu sína. „Ég sá þetta um daginn, fjölskyldan mín sendi mér myndskeið, því ég horfi ekki á sjónvarp heima.“
Hvort um misskilning eða alvöru daðursögu sé að ræða er óljóst, en argentínskir fjölmiðlar hafa tekið málið föstum tökum og segja þetta hafa valdið kaldri stemningu í MasterChef-stúdíóinu.