Hreinsuðu loftið eftir umdeilt viðtal á Íslandi

Jean-Philippe Mateta hefur dregið úr fréttum um ágreining sinn við Wilfried Zaha og segir þá hafa rætt málin í einrúmi til að hreinsa andrúmsloftið.
Franski framherjinn, sem nú leikur með Crystal Palace, olli óvæntri opinberri deilu við fyrrverandi samherja sinn eftir að hann var valinn í franska landsliðið í fyrsta sinn á ferlinum.
Í viðtali hafði Mateta, 28 ára, sagt að leikmenn Palace, þar á meðal Zaha, hefðu gert grín að honum þegar hann trúði því að hann gæti einhvern tímann komist í landsliðið, á tímum þegar hann átti í erfiðleikum með spilatíma og markaskorun á Selhurst Park.
Zaha brást hart við á samfélagsmiðlum og kallaði ummælin „ljót“ og „viðbjóðsleg“. Hann birti einnig myndband þar sem hann sagði að hann myndi aldrei niðurlægja samherja eða segja að hann myndi ekki ná árangri og efaðist um hvort Mateta hefði nokkurn tíma verið raunverulegur vinur hans.
Á fréttamannafundi fyrir leik Palace við AEK Larnaca í Sambandsdeildinni var Mateta spurður hvort málið væri úr sögunni. „Já, ég talaði við hann. Allt er gott á milli okkar. Við ræddum þetta í einkasamtali og það er búið mál,“ sagði hann.
Framherjinn bætti við að hann stefndi hátt með franska landsliðinu. „Auðvitað er draumur minn að leiða línuna fyrir Frakkland á HM á næsta ári,“ sagði Mateta, sem skoraði sitt fyrsta landsliðsmark í 2-2 jafntefli gegn Íslandi.