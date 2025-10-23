Hemmi Hreiðars sagður færast nær því að taka við

Hermann Hreiðarsson færist nær því að taka við sem þjálfari karlaliðs Vals, samkvæmt Fótbolti.net.
Viðræður við Hermann eru sagðar hafa gengið vel í vikunni og virðist sem svo að það gangi upp að semja við knattspyrnugoðsögnina.
Hermann stýrði HK í úrslitaleik umspils um sæti í efstu deild í haust, þar sem liðið tapaði fyrir Keflavík. Hann virðist þó á leið í Bestu deildina.
Fótbolti.net segir að Chris Brazell, fyrrum þjálfari karlaliðs Gróttu og nú afreksþjálfari hjá Val, verði aðstoðarmaður hans.
Srdjan Tufegdzic, Túfa, er í dag þjálfari Vals en verður hann líklega ekki áfram í starfi, þrátt fyrir að hafa skilað liðinu í 2. sæti deildarinnar og verið í toppbaráttu lengi vel.