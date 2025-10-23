Gagnrýnir Slot og segir hann hafa uppljóstrað því í gær hvernig á að vinna Liverpool

Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, hefur fengið gagnrýni fyrir að opinbera það sem margir telja eina helstu veikleika liðsins eftir 5-1 sigur á Eintracht Frankfurt í Meistaradeildinni á miðvikudagskvöldið.
Sigurinn kom eftir slæma kafla hjá Englandsmeisturunum þar sem liðið hafði tapað fjórum leikjum í röð í öllum keppnum, þar á meðal 1-2 tapi gegn erkifjendunum Manchester United um helgina.
Þrátt fyrir að Mohamed Salah hafi verið á bekknum tókst Liverpool að tryggja sér stórsigur með mörkum frá fimm mismunandi leikmönnum, Hugo Ekitike, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Cody Gakpo og Dominik Szoboszlai.
Þetta var í fyrsta skipti síðan á fyrsta leikdegi úrvalsdeildarinnar sem Liverpool vann leik með meira en einu marki og jafnframt besta frammistaða liðsins á tímabilinu.
Eftir leikinn sagði Slot að leikstíll Frankfurt hefði hentað Liverpool vel. „Stærsta undantekningin fyrir mig var hvernig andstæðingurinn spilaði,“ sagði hann.
„Við fengum orku úr því að geta pressað þá. Í síðustu fjórum til fimm leikjum gátum við ekki pressað því boltinn var ekki á jörðinni, hann var stöðugt í loftinu.“
Ummælin voru túlkuð sem gagnrýni á leikstíl Chelsea og Manchester United, sem hafa bæði notað langar sendingar og beinskeyttan leik gegn Liverpool.
Fyrrverandi Sky Sports-þulurinn Richard Keys gagnrýndi Slot harðlega á X. „Núna vita allir hvernig á að vinna Liverpool, spila bara langar bolta. Þeir nenna ekki að berjast.“