Fjöldi aðila var 30 sekúndum frá dauðanum þegar hreyfill sprakk í loft upp – „„Þegar tíminn þinn rennur út, þá er það bara búið“

Lee Bowyer hefur opinberað að hann og samherjar hans hjá Leeds hafi verið sekúndum frá dauðanum eftir að hafa lent í hræðilegu flugslysi árið 1998.
Fyrrverandi miðjumaður liðsins, ásamt leikmönnum, þjálfurum og stjórnarmönnum félagsins, var á leið heim eftir leik gegn West Ham þegar einn hreyfill vélarinnar sprakk og eldur kviknaði í hinum vængnum í loft upp stuttu eftir flugtak frá Stansted-flugvelli
Flugstjórinn, John Hackett, sýndi ótrúlega hetjudáð þegar hann náði að nauðlenda vélinni á brautinni án þess að neinn slasaðist.
Bowyer, sem var þá aðeins 20 ára gamall, rifjar upp atvikið. „Slökkviliðsmenn sögðu okkur að ef við hefðum verið í loftinu í 30 sekúndur til viðbótar, þá hefði vélin sprungið. Ég sat við gluggann við vænginn þegar hreyfillinn mín megin sprakk. Ég hélt bara að þetta væri búið, að við myndum springa í loft upp,“ sagði hann.
„En flugstjórinn var ótrúlegur. Hann náði að koma okkur beint niður aftur, án þess að þurfa að hringflug eða bíða. Hefði hann ekki gert það, þá hefðum við ekki lifað þetta af.“
Alls voru 44 manns um borð og sluppu með naumindum við dauðann. „Frá þeim degi hef ég áttað mig á því að við ráðum ekki öllu sjálf,“ bætti Bowyer við. „Þegar tíminn þinn rennur út, þá er það bara búið.“