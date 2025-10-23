fbpx
Fimmtudagur 23.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Aðstoðarmaður Ten Hag fer sömu leið og hann – Rekinn eftir stuttan tíma í starfi

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 23. október 2025 22:00

Fyrrverandi aðstoðarþjálfari Erik ten Hag, Mitchell van der Gaag, hefur verið rekinn frá svissneska félaginu FC Zürich.

Uppsögn hans kemur aðeins nokkrum vikum eftir að Ten Hag sjálfur var látinn fara frá Bayer Leverkusen eftir hörmulega tveggja leikja stjórnartíð.

Hinn 54 ára gamli Hollendingur tók við Zürich síðastliðið sumar, en liðið hefur átt erfitt uppdráttar og situr í áttunda sæti svissnesku úrvalsdeildarinnar. Félagið staðfesti brottreksturinn á miðvikudag og sagði Van der Gaag láta af störfum strax.

Van der Gaag var ráðinn til Zürich eftir að hafa starfað með Ten Hag hjá Manchester United, þar sem hann var aðstoðarþjálfari frá 2022. Þeir félagar höfðu einnig unnið saman hjá Ajax og voru nánir.

Tíðindi af brotthvarfi hans koma á erfiðum tíma fyrir bæði hann og Ten Hag, sem hafa báðir lent í vandræðum með ný verkefni sín eftir árangursríkan tíma í Hollandi.

Zürich hefur ekki enn tilkynnt hver tekur við stjórn liðsins, en talið er að félagið vilji ráða nýjan þjálfara áður en deildin hefst á ný eftir helgina.

