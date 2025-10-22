Pogba tekur að sér nýtt verkefni í lífinu – Hannar fatalínu og fyrsta upplag er komið í sölu

Paul Pogba hefur nýtt tímann utan vallar til að hefja nýtt ævintýri, fatalína í hans nafni er á leið á markað en á sama tíma og hann undirbýr endurkomu í fótbolta með nýja félaginu sínu, Monaco.
Franski landsliðsmaðurinn fékk 18 mánaða bann fyrir brot á lyfjareglum eftir að hafa fallið á lyfjaprófi á meðan hann lék með Juventus í ítölsku Serie A. Samningnum við félagið var sagt upp í samkomulagi áður en banninu lauk fyrr á árinu, og Pogba, sem er 32 ára, skrifaði síðar undir samning við franska félagið Monaco fyrir þessa leiktíð.
Á meðan hann vinnur að því að komast aftur í leikform í furstadæminu hefur Pogba einnig lagt í nýtt verkefni. Um helgina kynnti hann nýju fatalínuna sína, POGBA MDXCIII, á samfélagsmiðlum.
Samkvæmt heimasíðu merkisins er línan framsækin og nútímaleg sýn á lúxus, og inniheldur fyrstu vörulínan húfur, íþróttagalla og boli með einkennisstjörnu merkisins. Nafnið MDXCIII stendur fyrir 1593 í rómverskum tölum. sem gæti verið vísun í fæðingardag Pogba, 15. mars 1993.
Fatalínan er hönnuð í Miami í samstarfi við fremstu handverksmenn og framleiðendur.
Pogba hefur áður sýnt áhuga á tískuheiminum og hefur nú, í kjölfar erfiðs tímabils á ferlinum, ákveðið að nýta skapandi hlið sína á meðan hann bíður eftir að snúa aftur á knattspyrnuvöllinn.