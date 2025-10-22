Krísa hjá Conte í Napoli – Hann telur að þetta gæti verið upphafið að slæmum tíma

Antonio Conte hefur kveikt á viðvörunarbjöllum eftir að Napoli tapaði 6-2 fyrir PSV Eindhoven í Meistaradeildinni og varaði við því að martröðin í Hollandi gæti verið upphafið að dýpri krísu.
Scott McTominay skoraði bæði mörk Napoli á Philips-vellinum, en það var lítið huggun fyrir ítölsku stuðningsmennina sem sáu liðið hrynja algjörlega á þriðjudagskvöldið. Fyrrum leikmaður Manchester United kom Napoli yfir með glæsilegu marki á 30. mínútu, en PSV svaraði með tveimur mörkum í röð og leiddi í hálfleik. Dennis Man bætti svo við tveimur mörkum í seinni hálfleik áður en Lorenzo Lucca var rekinn af velli fyrir mótmæli.
Eftir leikinn sendi Conte skýr skilaboð til sinna manna: „Við þurfum að sýna auðmýkt. Ég hef sagt þetta lengi, sumir í Napólí láta reykinn hylja sig, en þetta félag þarf að heyra sannleikann. Bæði nýir og eldri leikmenn þurfa að stíga upp. Við verðum að vinna fyrir liðið, ekki sem einstaklingar.“
Napoli, sem vann Ítalíumeistaratitilinn undir stjórn Conte á síðasta tímabili, hefur lent í erfiðleikum að undanförnu. Liðið hefur tapað tveimur af síðustu þremur leikjum í Meistaradeildinni og einnig tapað 1-0 gegn Torino í deildinni.
Conte viðurkenndi að of miklar breytingar hefðu átt sér stað í sumar: „Níu nýir leikmenn voru of margir. Við erum ekki í jafnvægi. Þetta verður erfitt tímabil, en við verðum að finna aftur liðsheildina frá því í fyrra.“