Fyrrum leikmaður Liverpool var frá í meira en 500 daga – Mætti aftur á völlinn og er í skýjunum

Fyrrum leikmaður Liverpool, Ozan Kabak, hefur loksins snúið aftur á völlinn eftir rúmlega 500 daga fjarveru vegna meiðsla.
Tyrkneski varnarmaðurinn, sem er 25 ára, lék með Liverpool á láni á fyrri hluta ársins 2021 undir stjórn Jürgen Klopp, þegar hann kom frá Schalke til að leysa af í meiðslakreppu liðsins.
Kabak hefur undanfarin þrjú ár leikið með þýska félaginu Hoffenheim en sleit krossband í júní 2024 og hefur verið í endurhæfingu í 16 mánuði.
Á sunnudaginn kom hann loksins aftur til leiks þegar Hoffenheim vann FC St. Pauli 3-0 í þýsku Bundesligunni. Kabak kom inn á sem varamaður og fékk hlýjar móttökur frá stuðningsmönnum félagsins.
Eftir leikinn skrifaði hann tilfinningaþrungna færslu á Instagram. „502 dögum síðar… það er erfitt að lýsa því með orðum hvað hefur gerst á þessum tíma. Það hafa verið hæðir og lægðir, bæði andlega og líkamlega. Ég hef spilað fótbolta allt mitt líf og að geta það ekki gerði mér grein fyrir því hversu mikið ég elska þennan leik. Endurhæfingin var ekki bein lína, hún var full af áskorunum, efasemdum og óteljandi heimsóknum á sjúkrahús. En ég kem sterkari til baka, tilbúinn að gefa allt fyrir liðið mitt,“ sagði Kabak.
Kabak þakkaði fjölskyldu sinni, læknum og félaginu fyrir stuðninginn á erfiðum tíma. Hann sýndi mikla hæfileika snemma á ferlinum með Galatasaray, Stuttgart og Schalke, en dvölin hjá Liverpool varð stutt þrátt fyrir efnilega byrjun.