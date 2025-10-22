Aðalsteinn stígur til hliðar á Húsavík – Vildu halda í hann

Aðalsteinn Jóhann Friðriksson er hættur með karlalið Völsungs eftir að hafa náð frábærum árangri með liðið.
Aðalsteinn hefur verið þjálfari karlaliðsins síðan 2023, en var þar áður þjálfari kvennaliðsins. Kom hann liðinu upp í Lengjudeildina í fyrra og náði glæsilegum árangri í ár, skilaði liðinu í 7. sæti.
Völsungur kveðst hafa viljað halda Aðalsteini en hann kaus að róa á önnur mið.
Tilkynning Völsungs
Alli Jói hefur ákveðið að stíga til hliðar sem knattspyrnustjóri hjá Völsungi og róa á önnur mið. Alli hefur verið óralengi innan okkar raða og höfum við verið afsakaplega heppin með að hafa hann hjá okkur. Alli byrjaði ungur að þjálfa hjá yngri flokka hjá Völsungi og hefur hann verið máttarstólpi í yngri flokka þjálfun félagsins í fjölda mörg ár.
Alli tók fyrst við þjálfun meistaraflokks kvenna árið 2020 þá í 1.deild. Síðan þá hefur liðið leikið í 2.deild kvenna og í fjórum af þessum fimm tímabilum hefur liðið endað í 3.sæti, einu sæti frá því að fara upp um deild. Alltaf hefur liðið verið í harðri baráttu að komast upp um deild en því miður aldrei náð takmarkinu. Liðið varð þá Lengubikarsmeistari í C-deild 2023 undir stjórn Alla.
Frá og með tímabilinu 2023 hefur Alli einnig verið þjálfari meistaraflokks karla liðsins okkar. Alli kom liðinu upp í Lengjudeild karla á sínu öðru tímabili með liðið og í sumar lentu þeir í 7.sæti í Lengjudeildinni sem er besti árangur Meistaraflokks karla í fjölmörg ár.
Völsungur vildi halda samstarfinu áfram en eins og áður segir ætlar Alli að róa á önnur mið. Það er sárt að kveðja eins mikinn félagsmann eins og Alli er en það kemur alltaf maður í manns stað. Alli skilur eftir sig gott bú af leikmönnum og sáum við svo vel í sumar að framtíðin er björt hjá Völsungi. Þjálfaraleit er þegar hafin og munum við birta fréttir af því hér þegar að því kemur. Við óskum Alla velfarnaðar á nýjum slóðum og þökkum kærlega fyrir samstarfið í öll þessi ár.
Áfram Völsungur.