Landsliðið kom saman í dag – Mikilvægir leikir framundan

Íslenska kvennalandsliðið er komið saman í Belfast í undirbúningi sínum fyrir leikina gegn Norður-Írlandi.
Liðin mætast á Ballymena Showgrounds í Ballymena á föstudag og síðan á Laugardalsvelli á þriðjudaginn næsta.
Leikirnir eru liður í umspili Þjóðadeildarinnar og heldur Ísland sæti sínu í A-deild takist liðinu að leggja Norður Íra að velli.
Ísland og Norður-Írland hafa mæst fimm sinnum og hefur Ísland unnið alla leikina. Liðin mættust síðast á Pinatar Cup árið 2020 og vann Ísland þann leik 1-0.