Fleiri breytingar í bígerð í Kópavogi – Endurskoða hvernig starf Alfreðs á að vera

Svo gæti farið að breytingar verði á því starfi sem Alfreð Finnbogason, yfirmaður knattspyrnumála hjá Breiðablik hefur sinnt. Félagið hefur þó ekki tekið endanlega ákvörðun.
„Við erum alltaf að endurskoða fyrirkomulagið, það hefur ekkert verið ákveðið,“ sagði Flosi Eiríksson formaður knattspyrnudeildar Breiðabliks í stuttu samtali við 433.is í morgun um það hvort Alfreð væri að láta af störfum en sú saga hefur flogið hátt undanfarin sólarhring.
Mikið hefur gengið á hjá Breiðablik undanfarna daga en Halldór Árnason var í gær rekinn úr starfi þjálfara og Ólafur Ingi Skúlason tók við starfi hans.
Alfreð hefur starfað sem yfirmaður knattspyrnumála hjá félaginu síðustu ár, fyrst þegar hann var enn að spila sem atvinnumaður og svo eftir að ferlinum lauk.
Alfreð er búsettur á Spáni en hefur eytt talsverðum tíma á Íslandi til að sinna starfinu af kostgæfni. Alfreð átti frábæran feril sem leikmaður, bæði með félagsliðum og landsliði.
Nú eru líkur á því að starf hans breytist en samkvæmt heimildum 433.is er samtal í gangi innan félagsins hvernig þær breytingar verða.