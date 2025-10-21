fbpx
Þriðjudagur 21.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Áfall fyrir Liverpool – Einn besti maður liðsins æfði ekki í dag

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Adda Baldurs gestur og ítarlegt viðtal við Frey Alexandersson

433
433Sport

Áfall fyrir Liverpool – Einn besti maður liðsins æfði ekki í dag

Hörður Snævar Jónsson
Þriðjudaginn 21. október 2025 15:00

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Liverpool hefur orðið fyrir áfalli í aðdraganda leiksins gegn Eintracht Frankfurt, þar sem Ryan Gravenberch sat hjá á æfingum liðsins á þriðjudag.

Hollendingurinn meiddist á ökkla í 2-1 tapinu gegn Manchester United um helgina og virðist ekki ná leiknum í Þýskalandi.

Gravenberch, sem er 23 ára, meiddist snemma í seinni hálfleik þegar hann fór í tæklingu við Bryan Mbeumo. Hann reyndi að halda leik áfram en þurfti að fara af velli eftir rúmlega klukkustund.

Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, staðfesti eftir leikinn að Gravenberch hefði meiðst og yrði metinn nánar fyrir ferðina til Þýskalands.

„Ég tók hann af velli vegna þess að hann snéri upp á ökklann,“ sagði Slot. „Er þetta áhyggjuefni? Við þurfum að sjá hvernig staðan er á morgun, en við spilum aftur á miðvikudag.“

Með því að sleppa æfingunni á þriðjudag virðist þó ljóst að Gravenberch verði ekki með gegn Frankfurt. Það er áfall fyrir Liverpool sem vill endurheimta sjálfstraust.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 41 mínútum
Áfall fyrir Liverpool – Einn besti maður liðsins æfði ekki í dag
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Guardiola með slæmar fréttir af Rodri
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Skuldahali Barcelona opinberaður – Skulda fyrir leikmenn sem þeir eru búnir að selja
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Leikir færðir til og skjöldurinn fer á loft á laugardag
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Valur fékk leyfi frá HK til að ræða við Hermann – Þeir sem ráða í Kórnum farnir að skoða aðra kosti
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Lammens hrósar Amorim fyrir þetta – „Þú finnur að hann tekur alla pressuna á sig“
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Hemmi Hreiðars sagður í viðræðum um að taka við Val
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Uppsagnarfrestur Halldórs fór úr þremur mánuðum í heilt ár í sumar

Mest lesið

Gummi Ben birtir skilaboðin sem Sigurður Egill fékk frá Val á Messenger – Túfa tjáð að hann hafi ekkert að segja um leikmenn
Sigga Dögg veldur aftur fjaðrafoki vegna fermingarfræðslu – „Guðlasti varpað fram undir hlátri og klappi „presta“ kirkjunnar“
Prestur í áfalli eftir að hafa uppgötvað hver afi hans var
Þetta er sögð vera upphæðin sem Halldór fær í sinn vasa eftir brottrekstur dagsins
Orðið á götunni: Enn bullar Binni blanki – verður að líta í eigin barm

Nýlegt

Spyr af hverju níðingar fá pláss og vald – „Er einelti í lagi ef eineltið er gagnvart minnihlutahóp eins og trans fólki?“
Synjað um bætur eftir örlagaríka ferð til tannlæknis
Stefán Máni hugsi yfir hlutverki Þjóðleikhússins – „Greinilega orðin að peningasjúkum TikTok trúði sem er í samstarfi við sykurdíler“
Segir Jennifer Lopez hafa haldið framhjá í hjónabandi þeirra – „Þú ert vandamálið“
Uppsagnarfrestur Halldórs fór úr þremur mánuðum í heilt ár í sumar
Anna lofar Felix og Klöru – Rifjar upp kynni við ónafngreindan tollvörð sem hún segir fyrirmynd Felix
Þrettán þúsund Eflingarfélagar búa við fátækt
Þau eru tilnefnd til Íslensku sjónvarpsverðlaunanna
Harðlega gagnrýnd fyrir taktlausa færslu til eiginmannsins
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Valur var í samtali Ólaf Inga áður en hann fór í Kópavoginn
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum

Segir Bayern að láta það alveg vera að framlengja við Kane

Segir Bayern að láta það alveg vera að framlengja við Kane
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Fleiri breytingar í bígerð í Kópavogi – Endurskoða hvernig starf Alfreðs á að vera
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Ofurtölvan stokkar spilin eftir helgina – Arsenal vinnur deildina sannfærandi og betri tíðindi fyrir United
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Tjáir sig eftir að ástmaður hennar í blóma lífsins lést í hræðilegu slysi fyrir helgi – „Sem ég mun elska að eilífu“

Tjáir sig eftir að ástmaður hennar í blóma lífsins lést í hræðilegu slysi fyrir helgi – „Sem ég mun elska að eilífu“
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Gummi Ben birtir skilaboðin sem Sigurður Egill fékk frá Val á Messenger – Túfa tjáð að hann hafi ekkert að segja um leikmenn

Gummi Ben birtir skilaboðin sem Sigurður Egill fékk frá Val á Messenger – Túfa tjáð að hann hafi ekkert að segja um leikmenn
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Chelsea sagt vera klárt með stóru seðlana fyrir spænska framherjann
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Vekja athygli á góðri tölfræði Amorim

Vekja athygli á góðri tölfræði Amorim
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Örlög KR og Vestra ráðast í talsverðu frosti og snjókomu
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Stjörnunni mistókst að tryggja Evrópusætið – Úrslitaleikur gegn Breiðablik næstu helgi
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Þetta er sögð vera upphæðin sem Halldór fær í sinn vasa eftir brottrekstur dagsins

Þetta er sögð vera upphæðin sem Halldór fær í sinn vasa eftir brottrekstur dagsins
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Fyrrum framherji United liggur á sjúkrahúsi – Rifbein brotnuðu og lungun féllu saman

Fyrrum framherji United liggur á sjúkrahúsi – Rifbein brotnuðu og lungun féllu saman
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Sigurður Egill ósáttur og segir yfirlýsingu Vals lágkúrulega – „Ég hef aldrei gefið leyfi til að slíkar upplýsingar væru gerðar opinberar“
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum
Rooney með ráð til Arne Slot – Ráðleggur honum að bekkja þennan leikmann
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Sjö sem gætu tekið við starfi Ólafs Inga í Laugardalnum – Verður Eiður Smári á blaði?

Sjö sem gætu tekið við starfi Ólafs Inga í Laugardalnum – Verður Eiður Smári á blaði?
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Klopp tjáir sig um harmleikinn í kringum Diogo Jota í sumar – „Ég sat þarna án þess að segja orð“
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Uppljóstrar því hvaða veikleika Amorim vildi keyra á hjá Liverpool
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
ÞÞÞ valinn bestur í þriðja sinn
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Tobias Thomsen vill fara frá Breiðablik og halda heim á leið

Tobias Thomsen vill fara frá Breiðablik og halda heim á leið
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Breiðablik þarf að borga KSÍ fyrir Ólaf Inga

Breiðablik þarf að borga KSÍ fyrir Ólaf Inga
433Sport
Í gær
Viktor Bjarki gæti spilað gegn Dortmund í Meistaradeildinni
433Sport
Í gær

Flosi formaður tjáir sig um brottreksturinn – „Gengið og stemningin undanfarið ekki verið með þeim hætti sem Breiðablik vill standa fyrir“

Flosi formaður tjáir sig um brottreksturinn – „Gengið og stemningin undanfarið ekki verið með þeim hætti sem Breiðablik vill standa fyrir“
433Sport
Í gær
Breiðablik staðfestir brotthvarf Halldórs – Ólafur Ingi tekur við
433Sport
Í gær
Hafnaði starfinu á dögunum en samþykkir nú að taka við
433Sport
Í gær

Liverpool setur allt á fullt til að reyna að semja við þessa tvo

Liverpool setur allt á fullt til að reyna að semja við þessa tvo
433Sport
Í gær

Leikmenn Breiðabliks boðaðir á fund – Búist við þjálfarabreytingum í dag

Leikmenn Breiðabliks boðaðir á fund – Búist við þjálfarabreytingum í dag
433Sport
Í gær
Myndband: Lýsir því sem átti sér stað eftir brottrekstur Stóra Ange – Yfirmaðurinn neitaði að ræða málið á síðustu stundu
433Sport
Í gær
Yfirlýsing frá Hlíðarenda: „Þykir leitt að leikmaðurinn sé ósáttur við aðkomu okkar að málinu“