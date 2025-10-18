Eggert Aron Guðmundsson hefur fundið taktinn hjá Brann í Noregi eftir að hafa komið frá Elfsborg í Svíþjóð. Freyr Alexandersson þjálfar hann í Noregi og er afar ánægður með hann.
„Ég þekkti Eggert ekkert þegar við fengum hann en var hrifinn af leikmanninum. Þegar ég kynntist persónuleikanum vissi ég að hann myndi passa fullkomlega fyrir okkur,“ sagði Freyr í Íþróttavikunni á 433.is.
„Tíminn hans í Elfsborg var erfiður og það getur verið erfitt að fara út, fyrstu sex mánuðir Sævars í Lyngby voru til að mynda ekki auðveldir. Leikstíll Elfsborg er 180 gráður frá því hvernig við spilum. Það hentar honum bara miklu betur að spila eins og við spilum. Stundum þarftu bara að komast í rétt umhverfi til að blómstra því það þarf enginn að efast um að hæfileikar og hugarfar Eggerts eru í hæsta gæðaflokki.“
