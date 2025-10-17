fbpx
Föstudagur 17.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Amorim ánægður með Ratcliffe – „Er alltaf að segja mér það“

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Adda Baldurs gestur og ítarlegt viðtal við Frey Alexandersson

433
433Sport

Telur að Túfa verði áfram þó margir haldi öðru fram

433
Föstudaginn 17. október 2025 20:00

Mynd: DV/KSJ

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Ásgerður Stefanía Baldursdóttir, fyrrum knattspyrnukona og þjálfari, var gestur Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni á 433.is.

Ásgerður telur að þó að Valur hafi helst úr lestinni í toppbaráttu Bestu deildar karla og einhver óánægja sé með það væri rétt að halda Túfa þjálfara liðsins í starfi.

„Þetta er bara á pari við síðustu tímabil en ef þú talar við Valsara er aldrei hægt að tala um gott tímabil ef það eru ekki titlar í húsi,“ sagði Ásgerður í þættinum.

„Túfa hefur bara gert mjög góða hluti og náð lengra en margir af þjálfurunum á undan honum. Það eru tveir mánuðir síðan þeir voru á toppnum og í bikarúrslitum svo auðvitað eru Valsarar ekki sáttir.

Ég held hann verði áfram. Það er búið að tala mikið um uppbyggingu og að það sé verið að yngja upp liðið. Þá væri skrýtið að maðurinn sem er mjög góður í þannig uppbyggingu yrði tekinn út úr myndinni.“

Þátturinn í heild er í spilaranum.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 30 mínútum
Telur að Túfa verði áfram þó margir haldi öðru fram
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Eftir umræðu síðustu ára fannst Frey sérstaklega jákvætt að sjá þetta í landsleikjum Íslands á dögunum
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Amorim ánægður með Ratcliffe – „Er alltaf að segja mér það“
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Fór um Frey er hann sá lærisvein sinn setjast í grasið – „Þá vissi ég strax að það væri eitthvað mikið að“
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Strákarnir okkar standa í stað
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Nýtti landsliðsverkefnið til að sannfæra samlanda sinn um að koma til United
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Breiðablik fer til Danmerkur
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Hefja viðræður um nýjan samning en óvíst hvernig það mun ganga

Mest lesið

Heimir Karls fengið nóg: „Ég get eiginlega ekki orða bundist“
Bubbi harðorður í garð ráðamanna: „Kannski er ég dramatískur en guð minn góður, þetta er satt“
Rússar ljóstruðu óvart upp hernaðarleyndarmáli
Notuðu AirTag til að elta fórnarlömbin: „Versta martröð hverrar fjölskyldu“
Ár liðið frá hryllingsárásinni á Hafdísi – „Þá mun ég alltaf sigra“ – Myndir

Nýlegt

Rússar ljóstruðu óvart upp hernaðarleyndarmáli
Ár liðið frá hryllingsárásinni á Hafdísi – „Þá mun ég alltaf sigra“ – Myndir
Berglindi ofbauð framkoma karlmanns í Nettó – „Nei það var ekki verið að taka upp Fóstbræður“
„Til hamingju, þú eignaðist stóran og fallegan dreng en við vitum ekki hvort konan þín lifir af“
Myndband: Fyrrum stjarna Manchester United missir vitið yfir viðtali á Íslandi – „Það er ógeðfellt“
Breiðablik fer til Danmerkur
Reykjavíkurborg selur stórt hús í miðborginni en böggull fylgir skammrifi
Hefja viðræður um nýjan samning en óvíst hvernig það mun ganga
Starfsmaður RÚV sagður í leyfi eftir ásakanir frá þremur samstarfskonum
Vörugjald af nýjum rafmagnsbílum fellt niður
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Arne Slot segir að nú sé í lagi að dæma frammistöðu Isak – Undirbúningstímabili lokið
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Arteta segir frá fyrsta samtali sínu við Gyökeres – Spáði því að þetta myndi gerast

Arteta segir frá fyrsta samtali sínu við Gyökeres – Spáði því að þetta myndi gerast
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Real Madrid lætur einn sinn launahæsta mann fara frítt
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Segir frá fjandsamlegum móttökum þegar hann ætlaði að ræða við Ten Hag – Skellti hurðinni á hann
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Rekstur ársins í Laugardalnum á áætlun – Ræddu útfærslur til að mæta auknum dómarakostnaði

Rekstur ársins í Laugardalnum á áætlun – Ræddu útfærslur til að mæta auknum dómarakostnaði
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Hrun í áhorfi eftir að Lineker lét af störfum

Hrun í áhorfi eftir að Lineker lét af störfum
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Segir frá því af hverju Ronaldo mætti aldrei á djammið með liðsfélögum sínum
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Adda Baldurs gestur og ítarlegt viðtal við Frey Alexandersson

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Adda Baldurs gestur og ítarlegt viðtal við Frey Alexandersson
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Var fyrst grunaður um barnagirnd fyrir átta árum – Lögreglan taldi þá ekki tilefni til aðgerða
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Gríðarlegt áfall fyrir Chelsea
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum

Selur húsið sitt – Leigjandi frá helvíti bjó til næturklúbb þar og borgaði ekki leigu

Selur húsið sitt – Leigjandi frá helvíti bjó til næturklúbb þar og borgaði ekki leigu
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum

Fyrrum umboðsmaður unnustu Sancho hjólar í parið – „Þetta er allt þér að kenna“

Fyrrum umboðsmaður unnustu Sancho hjólar í parið – „Þetta er allt þér að kenna“
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Gagnrýna Arnar Gunnlaugs og segja hann í mótsögn við sjálfan sig – „Þá má ekki gagnrýna“
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum
Tilbúnir að klófesta framherja United strax í janúar
433Sport
Fyrir 13 klukkutímum

Gæti orðið sætasta stelpan á ballinu næsta sumar

Gæti orðið sætasta stelpan á ballinu næsta sumar
433Sport
Fyrir 14 klukkutímum
Sveinn Leó hættir sem aðstoðarþjálfari Þórs – Tekur Eiður Benedikt við starfinu?
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Óvænt endurkoma – Englandsmeistari mætti til leiks með liði í níundu deild
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Fær vægan dóm þrátt fyrir 354 brot á veðmálareglum
433Sport
Í gær

Þetta er versta augnablikið á ferli Harry Kane

Þetta er versta augnablikið á ferli Harry Kane
433Sport
Í gær

Sendi dóttur sinni afmæliskveðju og eftir það rignir yfir hann tilboðum – „Ég er enn einhleypur, ef þú þarft tengdason“

Sendi dóttur sinni afmæliskveðju og eftir það rignir yfir hann tilboðum – „Ég er enn einhleypur, ef þú þarft tengdason“
433Sport
Í gær
Ray Anthony tekur við Grindavík – Feðgar munu aðstoða hann
433Sport
Í gær

United færist nær því að kaupa landsvæði – Geta þá byggt nýja heimavöllinn

United færist nær því að kaupa landsvæði – Geta þá byggt nýja heimavöllinn
433Sport
Í gær
Segir England ekki geta unnið HM ef Tuchel velur ekki þessa þrjá í hópinn
433Sport
Í gær
Sigurvin rifjar upp óborganlega sögu af Ásgeiri El – „Hann var bara á tillanum að sýna mér sveifluna“
433Sport
Í gær

Staðfest að Jóhann tekur við Þrótti af Ólafi Kristjánssyni

Staðfest að Jóhann tekur við Þrótti af Ólafi Kristjánssyni
433Sport
Í gær

Vilja innleiða launaþak í ensku deildinni – Margir óttast að það skaði deildina rosalega

Vilja innleiða launaþak í ensku deildinni – Margir óttast að það skaði deildina rosalega
433Sport
Í gær
Vill ekki ala upp börnin sín á Englandi lengur – Segist ekki getað verið með úr eða síma á lofti í London
433Sport
Í gær
Ósáttur með sína stöðu í Þýskalandi – Snýr hugsanlega aftur til Ítalíu