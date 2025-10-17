Líkleg byrjunarlið í stórleiknum á Anfield – Getur United gert eitthvað?

Það er stórleikur á Anfield á sunnudag þegar erkifjendurnir í Liverpool og Manchester United takast á.
Liverpool hefur tapað þremur leikjum í röð i öllum keppnum og United hefur hikstað í upphafi tímabils.
Alisson markvörður Liverpool verður frá vegna meiðsla en þess utan er búist við að flestir verði heilir heilsu.
Svona eru líkleg byrjunarlið í leiknum.
Líklegt byrjunarlið Liverpool:
Mamardashvili. Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Szoboszlai, Salah, Wirtz. Ekitike, Isak
Líklegt byrjunarlið United:
Lammens, Yoro, De Ligt, Shaw, Dalot, Casemiro, Fernandes, Dorgu, Mbeumo, Cunha, Sesko