Hefja viðræður um nýjan samning en óvíst hvernig það mun ganga

Crystal Palace hafa átt frumviðræður við Oliver Glasner um að framlengja samning hans, en ólíklegt er að málið gangi hratt fyrir sig.
Forráðamenn félagsins sjá fyrir sér að Austurríkismaðurinn verði áfram við stjórnvölinn á næsta tímabili og hafa átt jákvæð samtöl við hann um framtíð hans hjá félaginu.
Steve Parish, stjórnarformaður Palace, staðfesti í landsleikjahlénu að viðræður væru hafnar, en bætti við að félagið setti sér engan tímaramma eða lokadagsetningu varðandi samningsmálið.
Glasner, sem er 51 árs, hefur vakið athygli fyrir skipulagða og árangursríka nálgun sína. Núverandi samningur hans rennur út í lok tímabilsins, og á meðan viðræðurnar halda áfram mun félagið einnig halda áfram að skoða aðra mögulega þjálfarakosti, ef til þess kæmi að leita þyrfti nýs stjóra næsta sumar.
Palace hafa byrjað tímabilið á frábæran hátt undir stjórn Glasner, sem virðist njóta trausts bæði leikmanna og stuðningsmanna félagsins. Það er þó ljóst að framtíð hans á Selhurst Park verður ekki ákveðin fyrr en síðar í vetur.