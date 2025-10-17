Gagnrýna Arnar Gunnlaugs og segja hann í mótsögn við sjálfan sig – „Þá má ekki gagnrýna“

Útvarpsþátturinn Fótbolti.net var birtur í gær en þar var meðal annars rætt um Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfara Íslands í knattspyrnu. Var hann nokkuð gagnrýndur.
Íslenska landsliðið var að klára verkefni, þar sem liðið tapaði 3-5 á heimavelli gegn Úkraínu og voru þau úrslit mikið gagnrýnd. Síðan kom 2-2 jafntefli gegn Frakklandi, leikur sem Arnar og liðið hefur fengið hrós fyrir.
„Er ekki Arnar Gunnlaugsson að tala í mótsögn við sjálfan sig, hann er á fréttamannafundi fyrir leikinn og við hugsum stórt og ætlum okkur fjögur stig úr þessum glugga. Við endum svo með eitt stig úr glugganum, þá má ekki gagnrýna,“ sagði Elvar Geir Magnússon ritstjóri Fótbolta.net.
Arnar var mjög ósáttur með gagnrýni sem hann og liðið fékk eftir leikinn gegn Úkraínu þar sem liðið fékk fimm mörk á sig. „Þá á bara að horfa tölfræðina, hvað við vorum með mikið boltann og hvað við lærðum upp á framtíðina,“ sagði Elvar um það.
Valur Gunnarsson, fyrrum markvörður Leiknis var gestur þáttarins og tók í svipaðan streng. „Það er eins og það sé í starfslýsingu landsliðsþjálfara í dag að vera á móti fjölmiðlum, það er langt síðan ég hef verið jafn pirraður eins og eftir leikinn gegn Úkraínu. Þegar ég vaknaði daginn eftir þá var ég enn pirraður.“
„Mér finnst skrýtið að það megi ekki að tala um það, að maður sé einhver vondur karl. Mér finnst Arnar, hann er svo fyndinn í viðtölum. Mér finnst stundum eins og það sé verið að taka viðtal við stuðningsmann eftir leik.“
Valur telur að Arnar sé stundum of hátt uppi eftir góð úrslit. „Svo kemur Arnar eftir 2-2 leikinn við Frakkland, löskuðu liði Frakka. Ég er ekki að taka neitt af þeim úrslitum, en hann talar um ein bestu úrslit í sögu landsliðsins. Ég er með strax 5-6 landsleiki í hausnum sem hafa verið betri. Hann var svo háfleygur, mér finnst það fyndið. Ég hef ekki gaman af því.“