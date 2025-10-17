Arne Slot segir að nú sé í lagi að dæma frammistöðu Isak – Undirbúningstímabili lokið

Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, segir að tímabil Alexander Isak byrji í raun núna, þar sem hann sé loksins kominn í það líkamlega form sem þarf til að sýna sitt besta.
Isak, sem kom til Liverpool frá Newcastle á 125 milljón punda á lokadegi félagaskiptagluggans, hefur aðeins leikið 313 mínútur í sex leikjum og skorað eitt mark. Félagið hefur farið varlega þar sem hann missti af öllu undirbúningstímabilinu vegna meiðsla.
Framherjinn hefur einnig spilað 198 mínútur fyrir Svíþjóð, þar sem hann fór í gegnum tvo heila leiki gegn Kosovo og Sviss.
Slot segir þó að nú sé hann tilbúinn til að stíga fram þegar Liverpool mætir Manchester United á Anfield um helgina.
„Hann hefur fengið fimm til sex vikna undirbúning eins og flestir leikmenn, sérstaklega eftir að hafa verið frá í þrjá til fjóra mánuði,“ sagði Slot.
„Hann er næstum því á því líkamlega stigi sem hann á að vera á og nú getum við loksins dæmt hann af sanngirni.“
„Ég veit hvernig þetta virkar, ef hann spilar tvisvar og skorar ekki, þá verður það gagnrýnt. En nú er undirbúningstímabilinu hans lokið og hann hefur fengið sína leiki, 70–80 mínútur í senn. Nú sjáum við hvar hann stendur næstu vikur.“