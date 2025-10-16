Vilja innleiða launaþak í ensku deildinni – Margir óttast að það skaði deildina rosalega

Umtalað nýtt launaþak sem sumir telja að gæti rústað ensku úrvalsdeildinni gæti orðið að veruleika strax í næsta mánuði.
Félögin munu á næstu vikum greiða atkvæði um svokallað „anchoring“-kerfi, sem myndi takmarka útgjöld hvers liðs við ákveðna margföldun af þeirri upphæð sem neðsta liðið fær í sjónvarps og verðlaunafé.
Bæði Manchester-liðin eru sögð harðlega á móti reglunni, sem kæmi ofan á nýjar reglur um kostnað við leikmannahóp. Þau telja að slíkar hömlur myndu skaða orðspor ensku úrvalsdeildarinnar sem bestu deildar heims og fæla bestu leikmennina til liða á borð við Real Madrid, Barcelona og Bayern München.
Samkvæmt hugmyndinni, sem gengur undir nafninu „top to bottom anchor“, myndi hvert lið aðeins mega eyða allt að fimmföldu af þeirri upphæð sem botnliðið fær. Með tölum tímabilsins 2023/24 myndi það þýða hámark upp á um 550 milljónir punda og nokkur félög væru þegar í brotstöðu. Endurtekið brot myndi jafnframt geta leitt til sex stiga frádráttar, auk eins stigs fyrir hverjar 6,5 milljónir punda sem farið væri fram úr mörkum.
Gagnrýnendur vara við því að þetta myndi veikja samkeppnishæfni ensku félaganna gagnvart evrópskum stórliðum og jafnvel auka straum leikmanna til Sádi-Arabíu. Sir Jim Ratcliffe, meðeigandi Manchester United, sagði: „Ef efstu félögin í úrvalsdeildinni geta ekki keppt við Real Madrid og Bayern, þá hættir hún að vera besta deild heims.“
Ensku úrvalsdeildinni er jafnframt óttasleginn við að breytingin muni leiða til lögsóknar frá leikmannasamtökunum PFA.