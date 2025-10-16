Myndband: Fyrrum stjarna Manchester United missir vitið yfir viðtali á Íslandi – „Það er ógeðfellt“

Wilfried Zaha hefur gagnrýnt fyrrum liðsfélaga sinn hjá Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta, harðlega eftir að sá síðarnefndi rifjaði upp samtal þeirra í viðtali við L’Equipe eftir jafntefli Frakklands á Íslandi fyrr í vikunni.
Zaha og Mateta léku saman hjá Palace í tvö og hálft ár áður en Zaha fór til Galatasaray árið 2023. Mateta átti erfitt uppdráttar í byrjun en hefur blómstrað á þessu tímabili og var nýverið valinn í franska landsliðið, þar sem hann skoraði í sínum fyrsta byrjunarliðsleik á Íslandi á mánudag.
Í viðtalinu sagðist Mateta hafa rætt um landsliðsmarkmið sín í búningsklefanum á sínum fyrstu mánuðum hjá Palace, en þá hafi Zaha og aðrir hlegið að honum.
Zaha, sem á einnig að baki feril fyrir Manchester United en leikur nú í MLS-deildinni vestan hafs með Charlotte, brást reiður við og sagðist í myndbandi á samfélagsmiðlum upplifa að hann hafi verið svikinn.
„Höfuðið á mér logar. Ég verð að hreinsa þetta upp, því hann mun ekki gera það. Ég hef aldrei niðurlagt liðsfélaga eða sagt neinum að hann myndi ekki ná árangri,“ sagði Zaha, en viðurkenndi jafnframt að hann og fleiri í Palace hafi tjáð Mateta að það yrði erfitt að komast í landsliðið.
„Það er ógeðfellt að sjá einhvern sem ég taldi vin minn segja svona hluti. Þetta er ástæðan fyrir því að ég á enga fótboltavini,“ sagði Zaha að lokum.
Hér að neðan er eldræða Zaha í heild.
Uhhhhhh #cpfc pic.twitter.com/VgGIco9tI8
— J🅰️cob (@jxj_cpfc) October 15, 2025