Fjórir leikmenn United ekki á æfingu liðsins í dag – Þrír dagar í ferðalag á Anfield

Þeir Bruno Fernandes, Matheus Cunha, Amad Diallo og Casemiro voru allir fjarverandi þegar Manchester United æfði í dag. Sky Sports segir frá.
Sky segir þó að meiðsli sé líklega ekki ástæða þess heldur að ákveðið hafi verið að gefa þeim frí.
Allir voru undir miklu álagi með landsliði sínu um liðna helgi og fengu lengra frí.
United heimsækir Liverpool á Anfield á sunnudag og má búast við að hið minnsta þrír af þessum fjórum byrji þann leik.
Noussair Mazraoui verður frá vegna meiðsla á sunnudag en búist er við að flestir aðrir verði klárir í slaginn.