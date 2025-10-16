Fær vægan dóm þrátt fyrir 354 brot á veðmálareglum

Lewis Macari, barnabarn goðsagnarinnar Lou Macari hjá Manchester United, hefur verið dæmdur í þriggja mánaða skilorðsbundið bann fyrir brot á fjárhættureglum enska knattspyrnusambandsins.
Macari, 23 ára, leikur nú með Notts County eftir að hafa alist upp í unglingaliði Stoke City. Hann var fyrr á þessu ári ákærður fyrir 354 meint brot á reglum FA, sem áttu sér stað á tímabilinu frá 25. febrúar 2020 til 4. desember 2022.
Brotin tengdust veðmálum sem hann lagði á meðan hann var leikmaður Stoke, en einnig hafði hann veðjað á pílukast og hestaíþróttir.
Samkvæmt rannsókninni veðjaði hann alls um 3.000 pund, en tapaði þar um 470 pundum. Engin tengsl fundust milli veðmálanna og leikja sem hann sjálfur tók þátt í, þar á meðal 44 leiki Stoke sem hann veðjaði á.
Sjálfstæð aganefnd FA ákvað því að veita honum þriggja mánaða bann frá allri fótboltatengdri starfsemi, en það er skilorðsbundið í 12 mánuði. Það þýðir að Macari mun ekki missa af leikjum svo lengi sem hann brýtur ekki reglurnar á ný á næsta ári.