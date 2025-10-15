fbpx
Miðvikudagur 15.október 2025

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Scholes botnar ekkert í þessari ákvörðun United í sumar – Sömu mistök ítrekað

90 Mínútur

Nýr þáttur af Íþróttavikunni: Chess After Dark bræður í heimsókn

433
433Sport

Scholes botnar ekkert í þessari ákvörðun United í sumar – Sömu mistök ítrekað

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 15. október 2025 13:00

Paul Scholes, fyrrum miðjumaður Manchester United

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Paul Scholes hefur gagnrýnt félagaskipta­stefnu Manchester United harðlega og segir félagið ekki hafa lært neitt af fyrri mistökum.

Goðsögn félagsins við Old Trafford sagðist hissa á ákvörðuninni að selja Rasmus Højlund og kaupa Benjamin Šeško í staðinn, og kallaði það nákvæmlega sömu mistök og gerð voru fyrir tveimur árum.

Højlund gekk til liðs við United frá Atalanta árið 2023 og skoraði 26 mörk í 95 leikjum, en hefur endurheimt töfrana sína á láni hjá Napoli, þar sem hann hefur skorað fjögur mörk í sex leikjum undir stjórn Antonio Conte.

Šeško, sem kom frá RB Leipzig síðasta sumar fyrir 73,7 milljónir punda, hefur einnig byrjað ágætlega en Scholes segir báðar ákvarðanir sýna skort á skynsemi og reynslu í sókninni.

„Þú horfir á Højlund, 22 ára strák sem kom þegar hann var 20. Hann var eini framherjinn, allur þrýstingurinn á honum, og hann gat ekki tekist á við það,“ sagði Scholes í The Good, The Bad and The Football hlaðvarpinu.

„Hann hefði átt að vera leikmaður sem kemur inn og út úr liðinu. Það ættu að vera þrír eða fjórir framherjar. En hvað gera þeir? Þeir selja hann og kaupa annan, alveg eins. Hvar er skynsemin í því?“

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 52 mínútum
Scholes botnar ekkert í þessari ákvörðun United í sumar – Sömu mistök ítrekað
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Hótanir Trump vegna HM næsta sumar vekja athygli – Talið ómögulegt að hann geti framkvæmt þetta
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Óttaðist gjaldþrot og fór að lifa lífinu svona – Á um 20 milljarða í daga
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Kaldar kveðjur á Gary Neville frá enskum stuðningsmönnum – Ræða hans um daginn fer illa í fólk
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Vilja framlengja samning hans en bara ef hann vill lækka í launum
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Beittir fjárkúgun til að fá lík afhent – „Nú skiljum við hvers vegna pabbi hélt okkur frá mörgu fólki“
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Sjáðu færsluna sem stjarna Chelsea eyddi af Instagram – Rak umboðsmann sinn
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Potter vill starfið eftir að Svíar ráku þjálfara sinn í gær

Mest lesið

Fjölskyldufaðir missti 63 kíló á rúmu ári án lyfja eða aðgerðar – Svona fór hann að því
Snorri komst óheppilega að orði á Alþingi og reyndi að bjarga sér fyrir horn
Ferðamaður frá Víetnam í miklum vandræðum eftir að lögreglan á Selfossi haldlagði vegabréfið hans
Byrjuð að moka inn peningum eftir að hún skipti um starf
Orðið á götunni: Leitið ekki langt yfir skammt

Nýlegt

Vikan á Instagram – Í sjokki hvað rassabuxurnar virka vel
Svona var líkamlegt ástand hennar eftir að hún svaf hjá yfir þúsund karlmönnum
Svikakvendi sem rændi 40 milljónum af aldraðri konu sagt dveljast á Tenerife
Var hótað eftir að hafa birt myndband á TikTok
Sjáðu færsluna sem stjarna Chelsea eyddi af Instagram – Rak umboðsmann sinn
Birta dæmi um miklu hærra áfengisverð í fríhöfninni en í nágrannalöndum – Sjáðu muninn
Miðflokkurinn ekki fyrstur til að segja „Íslands fyrst“ – Var áður notað af flokk íslenskra öfgaþjóðernissinna
Potter vill starfið eftir að Svíar ráku þjálfara sinn í gær
Steinþór vill breytingar á fánalögunum: „Ég mun senda tölvupóst til allra 63 þingmanna Alþingis”
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Verður ekki seldur í janúar
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum

Einn sá besti með klásúlu og getur farið næsta sumar

Einn sá besti með klásúlu og getur farið næsta sumar
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Fór í læknisskoðun í gær en hætta við að skrifa undir
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum
Segir frá því þegar hann var handtekinn eftir að hafa brotist inn í kvennafangelsi
433Sport
Fyrir 15 klukkutímum

Afmælisveisla Wayne Rooney byrjuð – Klæddi sig upp sem þekkt rokkstjarna og söng fyrir gestina

Afmælisveisla Wayne Rooney byrjuð – Klæddi sig upp sem þekkt rokkstjarna og söng fyrir gestina
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum

Hetja gærdagsins sem kostaði milljarða í sumar vakti athygli hjá lággjaldaflugfélagi

Hetja gærdagsins sem kostaði milljarða í sumar vakti athygli hjá lággjaldaflugfélagi
433Sport
Fyrir 16 klukkutímum
Hóta því að rífa hús sem Messi keypti á 1,5 milljarð – Staðsett á vinsælum stað á Spáni
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum

Fyrrum framherji Arsenal að skipta um landslið – Lék einn leik fyrir England

Fyrrum framherji Arsenal að skipta um landslið – Lék einn leik fyrir England
433Sport
Fyrir 17 klukkutímum
Opnar sig um það þegar átta ára drengur lést í fangi hans
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum
Landafræðikennari með tösku sem kostar tæpar 2 milljónir
433Sport
Fyrir 18 klukkutímum

Gylfi hrósar Sölva og talar um þetta sem hans stærsta kost – „Hefðu getað farið á taugum og leitað eftir galdralausn“

Gylfi hrósar Sölva og talar um þetta sem hans stærsta kost – „Hefðu getað farið á taugum og leitað eftir galdralausn“
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum

Loksins sigur hjá lærisveinum Ólafs Inga

Loksins sigur hjá lærisveinum Ólafs Inga
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Byrjuð að moka inn peningum eftir að hún skipti um starf
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Segir þetta stærstu mistök sín sem dómari – Allir stóru dómarnir féllu með Liverpool
433Sport
Fyrir 20 klukkutímum

Skella verðmiða á hann í kjölfar áhuga Real Madrid og enskra stórliða

Skella verðmiða á hann í kjölfar áhuga Real Madrid og enskra stórliða
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Potter vill starfið eftir brottrekstur Danans
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Þorsteinn: Við erum klárlega sterkari
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Gæti endað á Old Trafford eftir fjaðrafok síðustu daga
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Rekinn eftir hörmulegt gengi

Rekinn eftir hörmulegt gengi
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Fullyrt að Heimir taki við Fylki á morgun – Kjartan Henry líka á förum?

Fullyrt að Heimir taki við Fylki á morgun – Kjartan Henry líka á förum?
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Þorsteinn átti frumkvæðið að því að skipta um menn í teyminu – „Þetta eru vinir mínir og það var ekki auðvelt að ræða þessa hluti“
433Sport
Í gær

Svona er hópur Þorsteins fyrir tvo mikilvæga leiki

Svona er hópur Þorsteins fyrir tvo mikilvæga leiki
433Sport
Í gær
Solskjær líklegur til að taka við spennandi starfi
433Sport
Í gær
Breytingar framundan í Meistaradeildinni – Tónlistaratriði og húllumhæ
433Sport
Í gær

Höddi Magg um pistilinn: „Ég er bara orðinn rosalega þreyttur á svona afsökunum“

Höddi Magg um pistilinn: „Ég er bara orðinn rosalega þreyttur á svona afsökunum“
433Sport
Í gær

Coote játar að sök – Brot hans sett í alvarlegasta flokkinn

Coote játar að sök – Brot hans sett í alvarlegasta flokkinn
433Sport
Í gær
Myndband: Frakkar telja sig hafa verið hlunnfarna á Íslandi – „Andrúmsloftið hafði áhrif á dómarann“
433Sport
Í gær
Ummæli Trump um eiganda stórliðsins vekja hörð viðbrögð