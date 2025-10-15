Scholes botnar ekkert í þessari ákvörðun United í sumar – Sömu mistök ítrekað

Paul Scholes hefur gagnrýnt félagaskiptastefnu Manchester United harðlega og segir félagið ekki hafa lært neitt af fyrri mistökum.
Goðsögn félagsins við Old Trafford sagðist hissa á ákvörðuninni að selja Rasmus Højlund og kaupa Benjamin Šeško í staðinn, og kallaði það nákvæmlega sömu mistök og gerð voru fyrir tveimur árum.
Højlund gekk til liðs við United frá Atalanta árið 2023 og skoraði 26 mörk í 95 leikjum, en hefur endurheimt töfrana sína á láni hjá Napoli, þar sem hann hefur skorað fjögur mörk í sex leikjum undir stjórn Antonio Conte.
Šeško, sem kom frá RB Leipzig síðasta sumar fyrir 73,7 milljónir punda, hefur einnig byrjað ágætlega en Scholes segir báðar ákvarðanir sýna skort á skynsemi og reynslu í sókninni.
„Þú horfir á Højlund, 22 ára strák sem kom þegar hann var 20. Hann var eini framherjinn, allur þrýstingurinn á honum, og hann gat ekki tekist á við það,“ sagði Scholes í The Good, The Bad and The Football hlaðvarpinu.
„Hann hefði átt að vera leikmaður sem kemur inn og út úr liðinu. Það ættu að vera þrír eða fjórir framherjar. En hvað gera þeir? Þeir selja hann og kaupa annan, alveg eins. Hvar er skynsemin í því?“