Ronaldo bætti enn eitt metið í gær – Fertugur og heldur áfram að skora fyrir Portúgal

Cristiano Ronaldo hefur slegið nýtt met í markaskorun í undankeppni Heimsmeistaramóta eftir að hafa skorað tvisvar fyrir Portúgal í 2–2 jafntefli gegn Ungverjalandi á þriðjudagskvöld.
Ronaldo, sem er orðinn fertugur, sýndi að hann hefur engu gleymt með frábærri frammistöðu og tveimur mörkum sem tryggðu honum sæti í sögubókunum.
Fyrra markið kom eftir dæmigerða hreyfingu hans inni í teig, hann fylgdi eftir fyrirgjöf Nelsons Semedo og potaði boltanum í netið af stuttu færi.
Með þessum mörkum er Ronaldo kominn með 41 mark í undankeppni Heimsmeistaramóta, meira en nokkur annar leikmaður í sögunni. Hann fer þar með fram úr Carlos Ruiz frá Gvatemala, sem skoraði 39 mörk, og eykur forskot sitt á Lionel Messi sem er með 36 mörk fyrir Argentínu.
Ronaldo, sem hefur leikið yfir 200 landsleiki fyrir Portúgal, heldur því áfram að bæta við metin á síðustu árum ferils síns.