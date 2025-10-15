Potter vill starfið eftir að Svíar ráku þjálfara sinn í gær

Graham Potter hefur lýst yfir áhuga sínum á að verða landsliðsþjálfari Svíþjóðar eftir að landsliðið rak Jon Dahl Tomasson eftir slakan 1-0 ósigur gegn Kosovo á mánudag.
Svíþjóð, sem nú eru í hættu á að missa af Heimsmeistaramótinu, sitja í neðsta sæti í fjögurra liða riðli eftir áfallið og hafa ekki unnið leik í fjórum undankeppnisleikjum hingað til.
Samkvæmt upplýsingum frá Radiosporten, var Tomasson gagnrýndur mjög innan hópsins eftir að Svíþjóð vann aðeins níu af 18 leikjum hans sem þjálfara
Eftir að hafa rift samningi þess danska er Svíþjóð nú í leit að nýjum þjálfara og Potter, sem var hjá sænska félaginu Östersund í sjö ár frá 2011 til 2018, hefur lýst yfir áhuga á því að taka að sér liðið.
Potter átti góða feril hjá Brighton en var í vandræðum með að finna taktinn hjá Chelsea og nýlega West Ham United.