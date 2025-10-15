Mættur aftur til starfa hjá Tottenham eftir 30 mánaða bann

Fabio Paratici er snúinn aftur til Tottenham Hotspur sem yfirmaður knattspyrnuála eftir að hafa lokið 30 mánaða banni vegna bókhaldsbrota.
Ítalinn hlaut bannið í sinni fyrstu lotu hjá félaginu vegna meintra fjármálamisferla sem áttu rætur að rekja til starfstíma hans hjá Juventus snemma árs 2023.
Paratici áfrýjaði ákvörðuninni síðar, án árangurs, og steig formlega frá starfi sínu hjá Tottenham í apríl sama ár eftir tvö ár í Norður-London.
Nú er hann hins vegar kominn aftur, þar sem félagið staðfesti að Paratici taki aftur við starfinu, nú með Johan Lange sem áður starfaði hjá Aston Villa.
„Ég er himinlifandi að snúa aftur til félags sem ég elska,“ sagði Paratici í yfirlýsingu.
„Ég hef unnið með Johan, Vinai (Venkatesham) og Thomas (Frank) sem ráðgjafi síðustu mánuði og hlakka nú til að snúa aftur til London og ganga aftur til liðs við hópinn í fullu starfi.
„Ég er sannfærður um að með samvinnu við Johan getum við byggt upp sérstaka framtíð fyrir félagið og stuðningsmenn þess.“