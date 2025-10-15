Liverpool að landa stærsta samningi sögunnar – Fara þá fram úr City og United

Liverpool er að tryggja sér stærsta samning um auglýsingu á treyjum, verður hann sá hæsti í sögu ensku úrvalsdeildarinnar, þar sem félagið ætlar að fá 70 milljónir punda á ári.
Núverandi styrktaraðili Liverpool er alþjóðabankinn Standard Chartered, en samningurinn þeirra gildir til sumarsins 2027.
Standard Chartered hefur forgangsrétt á því hvort þeir vilja halda áfram sem langvarandi styrktaraðili félagsins, og stjórnendur Liverpool ætla að hefja viðræður.
Samkvæmt enskum blöðum er talið að samkomulag við Standard Chartered geti verið í sjónmáli fljótlega. Liverpool mun þó ekki útiloka að skoða aðra valkosti, þar á meðal aðra stóra banka.
Klúbburinn hefur haft nafn Standard Chartered á framanverðum rauðum treyjum sínum síðan 2010. Núverandi samningur er þess virði 50 milljónir punda á ári fyrir félagið.
En eftir að hafa unnið ensku deildina í fyrra og þau 450 milljóan punda útgjöld í unga og efnilega leikmenn á borð við Florian Wirtz og Hugo Ekitike, er félagið fullviss um að það geti haldið áfram að keppa um stóru verðlaunin.
Keppinautar Liverpool, Manchester United sem heimsækja Anfield á sunnudag og Manchester City, hafa nú þegar stærstu svona samningana í deildinni og fá 60 milljónir punda á ári.