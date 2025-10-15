Kaldar kveðjur á Gary Neville frá enskum stuðningsmönnum – Ræða hans um daginn fer illa í fólk

Enska landsliðið vann öruggan 5-0 sigur á Lettlandi á þriðjudag, en það voru ekki aðeins leikmennirnir sem vöktu athygli fyrrverandi varnarmaður Manchester United, Gary Neville, varð einnig fyrir skotspóni stuðningsmanna.
Áhorfendur í Riga hófu ósmekklegar söngvararóp gegn Neville og kölluðu hann „rúnkara“ eftir að hann hafði nýlega gagnrýnt ákveðna einstaklinga sem flagga breska fánanum opinberlega.
Neville, sem nú er 50 ára og starfar sem sérfræðingur hjá Sky Sports, hafði birt myndband á samfélagsmiðlum þar sem hann sakaði „reiða, miðaldra hvíta menn“ um að sundra þjóðinni með því að nota fánann á neikvæðan hátt.
Ræða hans var svari við svokallaðri „Operation Raise The Colours“, þar sem fólk víðs vegar um Bretland hafði hengt upp bresk þjóðartákn á ljósastaura og gönguljós.
„Ég hugsaði á leiðinni heim að það er verið að snúa okkur hvert gegn öðru, klofningurinn sem er að myndast er viðbjóðslegur,“ sagði Neville í myndbandinu.
„Að nota fánann á neikvæðan hátt er rangt. Ég er stoltur stuðningsmaður Englands og Bretlands, og mun alltaf standa með landinu okkar sem einum besta stað í heimi til að búa á.“