Gylfi Þór nefnir þá hluti sem skila þessum ótrúlega árangri í Fossvogi síðustu ár

Gylfi Þór Sigurðsson, besti landsliðsmaður í sögu Íslands, varð Íslandsmeistari með Víking fyrir rúmri viku síðan. Hann segir pressuna sem hann setti á sjálfan sig hafa verið þess virði og að síðustu dagar hafi verið ótrúlega skemmtilegir. Gylfi yfirgaf Val í febrúar með nokkrum látum, hann vildi burt og Víkingar voru reiðubúnir að borga metfé fyrir Gylfa. Hann stendur nú uppi sem Íslandsmeistari og gerir upp tímabilið í ítarlegu viðtali við 433.is.
Víkingur hefur á undanförnum árum náð að byggja upp mikla sigurgöngu, félagið hefur orðið Íslandsmeistari í þrígang á fimm áru, gert vel í bikarnum og komist inn í deildarkeppni Sambandsdeildarinnar þar sem liðið náði frábærum árangri.
Gylfi steig inn í þetta umhverfi í febrúar og fer í gegnum það í viðtalinu af hverju Víkingur er að keppa um titla og árangur á hverju tímabili.
„Eftir að Sölvi, Kári og Arnar Gunnlaugs byggðu upp eitthvað hérna á einhverjum X tíma þá hafa þeir hafa safnað að sér fólki, stjórn, staffi í kringum sig, með rétta blöndu af ungum og eldri leikmönnum,“ segir Gylfi um ástæðu þess að Víkingur nær þessum árangri.
Hann segir að mikið sé lagt upp úr því að ná árangri. „Svo er mikið keppnisskap hérna, það gengur ekki allt upp en þeir hafa búið til grunn sem skilar því að liðið er alltaf í keppni um titla.“
Hann segir einnig hvernig umgjörðin sé á heimaleikjum skipti máli. „Umgjörðin hérna, stuðningsmenn og hvernig er á leikjum. Skemmtun í kringum heimaleiki, það er gaman að koma á leiki hérna. Það er allt rosalega jákvætt hérna, það er svo mikið af hlutum sem hafa gengið upp og hafa verið vel gerðir síðustu árin.“